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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 08:03 BJT

〔台湾货币市场〕10月11日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月11日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期5,071.5亿台币.

紧缩因素:

--央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币.

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2兆2,351.8亿台币:

10/12 1,078.50亿

10/13 2,629.50亿

10/14 3,028.50亿

10/15 732.00亿

10/16 1,120.80亿

10/17 933.50亿

10/18 238.00亿

10/19 1,495.50亿

10/20 690.00亿

10/21 1,121.50亿

10/22 387.00亿

10/23 691.00亿

10/24 439.00亿

10/25 148.00亿

10/26 1,374.50亿

10/27 503.00亿

10/28 1,022.00亿

10/29 368.00亿

10/30 646.50亿

10/31 153.00亿

11/01 369.00亿

11/02 2,456.00亿

11/03 727.00亿

--公债付息450.4158亿台币:

10/15 89甲4期12息 24.5000亿

10/19 90甲7期10息 17.5000亿

10/19 96乙1期4息 7.4158亿

10/21 98甲7期本金 400.0000亿

10/21 98甲7期2息 1.0000亿

--国库券到期250亿台币:

10/21 财99-10 250.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--10/20:100/6R期五年期公债发行,金额400亿台币,10月17日标售.

--10/31:财100-8期182天期国库券发行,金额250亿台币,10月28日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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