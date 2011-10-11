〔台湾货币市场〕10月11日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月11日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期5,071.5亿台币.
紧缩因素:
--央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币.
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆2,351.8亿台币:
10/12 1,078.50亿
10/13 2,629.50亿
10/14 3,028.50亿
10/15 732.00亿
10/16 1,120.80亿
10/17 933.50亿
10/18 238.00亿
10/19 1,495.50亿
10/20 690.00亿
10/21 1,121.50亿
10/22 387.00亿
10/23 691.00亿
10/24 439.00亿
10/25 148.00亿
10/26 1,374.50亿
10/27 503.00亿
10/28 1,022.00亿
10/29 368.00亿
10/30 646.50亿
10/31 153.00亿
11/01 369.00亿
11/02 2,456.00亿
11/03 727.00亿
--公债付息450.4158亿台币:
10/15 89甲4期12息 24.5000亿
10/19 90甲7期10息 17.5000亿
10/19 96乙1期4息 7.4158亿
10/21 98甲7期本金 400.0000亿
10/21 98甲7期2息 1.0000亿
--国库券到期250亿台币:
10/21 财99-10 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--10/20:100/6R期五年期公债发行,金额400亿台币,10月17日标售.
--10/31:财100-8期182天期国库券发行,金额250亿台币,10月28日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。