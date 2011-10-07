〔韩国个股〕三星电子估计第三季获利按年降14%,但高于预期(更新版)

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路透首尔10月7日电---全球最大的记忆体晶片和电视厂商--韩国三星电子(005930.KS)周五估计,7-9月当季的营业利润料超过分析师最乐观的估计,受助于其手机业务获利强劲回升.

由于记忆体晶片价格持续下滑,且平板显示器业务未有明显起色,三星电子第四季获利料将进一步下降.该公司是以营收计算全球最大的科技公司.

投资者目前正在寻找其电信业务能够在关键的年末假期购物季维持强劲增长的迹象.三星电子的Galaxy系列智能手机旗舰产品与平板电脑,将与下周面市的苹果(AAPL.O)新一代iPhone展开激烈竞争.

"我认为三星的电信业务令人十分惊喜,其他业务也好于预期."韩华证券分析师Ahn Seong-ho表示.

"我原本认为苹果的新一代iPhone将会拖慢三星手机业务的获利增长速度;不过iPhone 5并未推出,iPhone 4S不会在第四季对三星构成阻碍."

该公司估计季度营业利润为4.20万亿(兆)韩元(35亿美元);汤森路透I/B/E/S访问的分析师预期为3.4万亿韩元.该预估值较上年同期下滑14%,但较前季增长12%,且轻松超过分析师最乐观的估值3.95万亿韩元.

三星预计第三季营收为41.0万亿韩元.该公司将在本月稍晚公布详细的获利情况.

外界普遍预期该公司电信业务获利将高于晶片业务获利.

苹果最新发布的iPhone不过是一年多前所推出产品的升级版,令投资者和苹果发烧友感到失望.此後外界对于三星智能手机业务将更进一步的预期升温.

不过该公司与苹果之间有关专利与产品设计方面诉讼战愈演愈烈,恐将威胁到其手机和零部件业务.苹果也是三星最大的客户,主要购买晶片和显示器.(完)