〔台湾债市〕RP利率平稳,下周料能持稳既有区间

路透台北10月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五不变,尽管投信端资金进出频繁,但整体供应尚能持稳,下周料无重大事件影响下,RP利率可望持稳于近日区间.

资金调度人士指出,近日股市大起大落,部分股票型基金追高投入股市,也有部份停损出场暂放RP市场;亦有新基金闭锁期结束,开放投资人赎回,令市场资金进出流量大.若恰遇承作对手赎回,调度则需多花点时间,各家资金分配不均严重.

另外,下周一(10日)台湾金融市场因国庆日休市一天;下周二(11日)则有1,000亿台币的央行存单发行,料对RP市场影响有限.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.

本地时间上午11:40时,台股.TWII上涨1.62%至7,247.54点.(完)