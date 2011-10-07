〔美国经济〕企业执行长称美国不会重陷衰退,但政治因素可能拖长复苏

路透俄亥俄州哥伦布市10月6日电---美国企业的执行长认为美国不会重陷衰退,但称欧美的政治僵局可能使复苏拖长且缓慢.

包括通用电气(奇异,GE)(GE.N)伊梅尔特、艾克森美孚(XOM.N)Rex Tillerson等重要企业执行长周四指出,美国经济可能维持迟滞,但可望避开二度探底的衰退.

"经济正在复苏,但过程漫长而缓慢.远比我们预期慢."伊梅尔特对一群约500名美国中小企业高管称.

虽然形势让主管们不安,但并不像上回衰退信贷紧缩时那般严峻.

"这和2008年有很大不同."伊梅尔特表示."流动性还在;还有部分领域在增长."

联邦快递(FedEx)(FDX.N)创办人Smith也提出审慎看法."我们没有看到紧缩,也未见衰退.只是在稳定、缓慢成长."

艾克森美孚执行长Tillerson说,"我没有六个月前那麽乐观.(美国)经济迟滞的情况恐怕将继续,而全球经济的表现也将没有预期好."他在华盛顿创意论坛称."还是会维持正成长(但)没有我们预期的那麽好."

企业高管并指出,华府及布鲁塞尔的政治僵局使得企业更不愿意投资和聘雇.(完)