〔路透基点〕台湾开曼统一实业签署1亿美元贷款--RLPC

路透香港10月7日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,开曼统一实业控股公司9月28日签署一项1亿美元五年期定期贷款.因获超额认贷,贷款金额高于原先报导的8,000万美元.
兆丰国际商银为统筹主办行、额度管理行及代理行,承贷2,000万美元.共同主办行为彰化银行、华南银行及土地银行,各承贷1,400万美元.
盘谷银行、第一银行及大众银行为经理行,各承贷900万美元.中国输出入银行及玉山银行为参贷行,分别承贷700万及400万美元.
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75个基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)较LIBOR高出40个基点,借款方将支付高出40个基点的利差差距部分.
以三种水准邀请银行参贷:承贷1,500万美元或以上者、1,000-1,400万美元、及500-900万美元.承诺1,500万美元或以上者,获得主办行及额度管理行名衔.
贷款以六期半年等额偿还,宽限期2.5年,平均期限3.75年.
资金用于营运资本.
开曼统一实业控股为统一实业子公司,统一实业为台湾统一集团的马口铁制造事业.
另外,统一企业中国控股在市场办理2亿美元五年期融资,统一企业中国控股是统一企业在香港上市的关系企业.这笔货款由澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、玉山银行、瑞穗实业银行、三井住友银行及台北富邦银行办理,贷款利率较LIBOR加码69.5个基点,最高费用为36个基点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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