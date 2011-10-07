〔路透基点〕台北港码头27亿台币联贷案已经敲定--RLPC

路透香港10月6日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台北港码头股份有限公司的27亿台币20年期定期贷款已经结案.该项贷款融资是用于其第二号散装及一般货运码头的兴建工程.

主办行为台湾合作金库商银、台湾土地银行及彰化商业银行,承贷额度各为5亿台币.合作金库是独家额度分配行,土地银行为文件准备行.

全国农业金库(承贷4.65亿台币)及第一银行(承贷3.15亿台币)为共同主办行.台中银行(承贷2.32亿台币)及中国输出入银行(承贷1.88亿台币)为参贷行.

在上述码头开始营运之前,贷款利率为较邮局一年期储金利率加码85个基点.码头开始营运之後为加码70个基点.

贷款宽限期为六年,每半年偿还一次,分29期还清:前28期各还3.45%,最後一笔偿还剩馀款项.

以三种价码邀请银行参贷:

承贷10.8亿台币或以上,可取得主办行及额度分配行头衔,前期费用为22个基点.

承贷6.75亿至10.8亿台币,可获得共同主办行头衔,前期费用为15个基点.

承贷4.05亿至6.75亿台币的参贷行,可获得前期费用10个基点.

财务条款包括负债比率最高两倍,利息覆盖率最低两倍,在码头开始营运後一年生效.

贷款由土地、工厂及机械设备作为担保,将在10月12日签约.

根据基隆港务局网站,台北港码头公司是1998年为兴建码头而特别成立的,工程预定在2014年10月完工.(完)