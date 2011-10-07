《即时观点2》台湾9月出口成长率回升,但逊于市场预期

路透台北10月7日电---台湾财政部周五公布,9月出口金额较上年同期成长9.9%,低于市场预期的成长13.9%;进口较上年同期则成长10.8%,亦低于市场预估的成长11.3%.

财政部并表示,第四季出口估较上年同期成长一成.目前主计处对全年的预估为成长15%,但应该会下修.

9月贸易收支为顺差17.8亿美元,上月为顺差26.3亿美元.

台湾9月出口至中国(含香港)地区较上年成长12.0%,对美国及欧洲则为成长3.8%以及8.8%.8月时分别为成长8.4%,美国以及欧洲的成长率则同为6.2%.

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**市场评论**

--宝华综合经济研究院资深策略分析师程裕城:

出口成长已经比不少人预期的好,有些人估的更低.台币回贬应该有些助益.

临近年底,出口成长料将放缓,特别是因为高基期的因素,而在中国十一长假结束後,对中国出口也会有所影响.不过,圣诞假期快到了,对美国的出口应该有所支撑.

--渣打银行经济分析师符铭财

数据未达我的预期,可能是因为海外买家担心,近来全球股市大跌可能影响耶诞节假期消费买气.

第四季的关注焦点在于是否有急单.如果没有,第四季出口成长率可能在10%以下,而我们目前预估是10-12%.

已经可以确定的是央行将维持利率不变,直到明年6月.

--群益证券研究员徐国安:

全球经济成长预期下修,加上欧元区9月服务业PMI指数首度跌破50,显示制造业萎缩,欧洲原物料进口减少,尽管中国和美国的PMI指数有小幅弹起,但仍不敌欧洲跌幅扩大所造成的影响,令台湾的出口数据减少.此外,因欧债风暴再起,令亚洲货币急贬,客户因看贬台币後市,将订单延後下单,亦使台湾的出口减缓.

在未来10、11、12月,受到感恩及圣诞铺货效应的影响,预料台湾出口将回温上升,但国际前景依旧不明,旺季不旺,预料涨幅也不会太高.

--星展银行(DBS)分析师马铁英

这数据还是优于我的预期.欧洲及美国公布的最新经济数据比预期要好.我认为销售在未来几个月应该可以触底反弹.

这主要还是端视欧洲债信危机的情况.我不认为美国或中国有严重危险,问题主要还是来自于欧洲.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘升值1.19角,报30.493.

--台股加权股价指数.TWII收扬1.12%至7,211.96点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处8月中下修今年全年国内生产总值(GDP)成长率预估为4.81%.[TW/GDPCN]

--主计处2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.

--台湾央行9月底理监事会已决议暂停升息,重贴现率暂停于1.875%不变.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

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