〔东京汇市〕欧元守住升势,此前欧洲央行推出新资金操作

* 欧洲央行采取行动、银行业资本调整希望协助欧元
* 日本出口商卖盘抑制欧元在亚洲盘的升势
* 商品货币受惠于避险心态减弱
路透东京10月7日电---欧元周五在亚洲市场守住过去三日的涨幅,此前欧洲央行(ECB)采取措施向银行挹注流动性,且市场冀望会有更多政策措施来提振银行业者.
然对欧元区是否有能力团结一致对债务和金融危机做出及时回应的质疑根深蒂固,促使许多市场人士准备逢高出脱欧元.
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