〔路透基点〕香港皇朝家私控股贷款案规模增加至等值4亿港元--RLPC

路透香港10月7日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,皇朝家私控股有限公司的三年期定期贷款规模从等值3亿港元增加至4亿港元.
贷款银行及额度分配细节预计将很快出炉.
恒生银行为牵头行及簿记管理人.
贷款将以港元或美元动用,以三种价码邀请参贷,最高综合收益为370个基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码300个基点.
贷款资金将做为运营资本.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
更多 亚洲
企业结盟：丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车 与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。 日经报导称，两家公司可能最快在周一宣布协议。 日经称，合作还将涵盖开发和采购等领域，包括信息技术应用，以及国内外零部件资源共享。 铃木和丰田旗下大发汽车将继续以各自品牌出售汽车，以避免反垄断法相关风险。日经称两公司将合作设法避开触犯反垄断风险。 由于不在正常工作时间，丰田和铃木未立即对报导进行回应。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。