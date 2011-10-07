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亚洲 | 2011年 10月 7日 星期五 14:11 BJT

〔路透基点〕香港皇朝家私控股贷款案规模增加至等值4亿港元--RLPC

路透香港10月7日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,皇朝家私控股有限公司的三年期定期贷款规模从等值3亿港元增加至4亿港元.

贷款银行及额度分配细节预计将很快出炉.

恒生银行为牵头行及簿记管理人.

贷款将以港元或美元动用,以三种价码邀请参贷,最高综合收益为370个基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码300个基点.

贷款资金将做为运营资本.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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