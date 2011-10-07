〔澳新汇市〕澳元及新西兰元扩大涨势,静待美国就业报告出炉

路透悉尼/惠灵顿10月7日电---澳元及新西兰元周五涨至一周高位,因援助欧洲疲弱银行的举措提振风险胃纳,但投资人仍翘首静待美国发布关键的就业报告.
澳沅/美元AUD=D4自纽约盘的0.9741升至0.9797,在欧洲央行为银行业新推出12个及13个月的融资操作後,澳元在海外市场已然上扬.
上述因素加上区域股市反弹,均支撑商品货币汇价;港股及韩股上扬约3%.
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路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车 与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。 日经报导称，两家公司可能最快在周一宣布协议。 日经称，合作还将涵盖开发和采购等领域，包括信息技术应用，以及国内外零部件资源共享。 铃木和丰田旗下大发汽车将继续以各自品牌出售汽车，以避免反垄断法相关风险。日经称两公司将合作设法避开触犯反垄断风险。 由于不在正常工作时间，丰田和铃木未立即对报导进行回应。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
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