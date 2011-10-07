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亚洲 | 2011年 10月 7日 星期五 13:20 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元扩大涨势,静待美国就业报告出炉

路透悉尼/惠灵顿10月7日电---澳元及新西兰元周五涨至一周高位,因援助欧洲疲弱银行的举措提振风险胃纳,但投资人仍翘首静待美国发布关键的就业报告.

澳沅/美元AUD=D4自纽约盘的0.9741升至0.9797,在欧洲央行为银行业新推出12个及13个月的融资操作後,澳元在海外市场已然上扬.

上述因素加上区域股市反弹,均支撑商品货币汇价;港股及韩股上扬约3%.

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