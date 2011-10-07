〔台湾债市〕殖利率收高,因美债价格连三天下跌与台股续弹

路透台北10月7日电---台湾债市主要殖利率周五收高.受美债价格连三天下跌,以及台股续弹等利空的打击,但逢高也见买盘挂价承接.由于今晚美国将公布非农就业数据,且接下来有连续三天的国庆假期,使得市场观望气氛偏浓,交易量明显萎缩.

针对下周走势,交易商表示,台债价格仍将跟随国际金融局势变化而上下震盪.由于下周五20年增额券100/7R将开始发行前交易,可观察长券端在筹码供应增加情况下,实质买盘对殖利率的认同度,此也将牵动10年券100/9的变化.预估100/9殖利率全周将在1.25-1.32%间整理.

"长假前观望气氛浓厚,但从这两天走势看,殖利率打高後还是会吸引买盘."一大型证券商交易员说.

另一证券商交易员则称,今日中午标售的364天期存单得标利率基本符合预期,显示银行端的资金并不是非常紧俏.但攸关养券成本的同业附买回(RP)利率,都已过了旬初,还是跌不破0.70%,这让五年增额券100/6R成了空方狙击的标的,也对100/9造成挤压.

台湾央行稍早宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.984%.该得标利率符合市场预期,较上月的0.995%跌1.1基点.[ID:nCT0482637]

台湾股市周五收高1.12%,在欧元区危机及全球经济前景疑虑犹存下,投资人敲进水泥及汽车等防御类股.

美国公债价格周四连续第三天下跌,因欧洲央行通过向银行系统注入现金限制欧元区债务危机,打压避险买盘.指标10年期公债US10YT=RR价格下跌28/32,收益率报1.99%,周三尾盘报1.90%.10年期公债收益率较两周前左右创下的60年低位高约30个基点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +1.98 1.0280 1.0080-1.0280* 53.0

10 100/9 A00109=TWO +2.50 1.2950 1.2780-1.2950 123.5

他们指出,虽然近日股市自低档弹升,债市殖利率也呈现一底比一底高的走势,但中长期的格局并没有改变.在欧债危机或全球经济状况没有进一步明确变化前,交易商的操作模式将不脱以当日冲销为主,持有的部位也不会太大.

"希腊不可能突然富有,但是有可能倒闭啊."一证券商交易员说.

另一证券商交易员也指出,欧洲主要国家正为解决欧债危机与因应经济放缓端出多项解决方案.看来会是一场持久战,在前景混沌不明的状况下,债市与股市都会呈现在较大区间内整理的走势.

英国央行周四的决定,令资产买进计画规模扩大至2,750亿英镑(4,240亿美元),凸显出在全球成长放缓、政府减支和加税、以及消费者面临高通胀及薪资增幅放缓的情况下,英国经济的危险景况.[ID:nCT0482473]

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)称,周日在柏林将与德国总理梅克尔就可能向银行业注资进行商讨.[ID:nCN2007897]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2950

5 100/6 A00106=TWO 1.0245

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)