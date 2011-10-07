〔台湾股市〕收高79.96点,水泥及汽车等防御类股挺坚

路透台北10月7日电---台湾股市周五收高1.12%,在欧元区危机及全球经济前景疑虑犹存下,投资人敲进水泥及汽车等防御类股.
"欧洲危机及美债问题严重程度等不确定性,未来将持续对股市造成压力,"群益投信管理110亿台币客户资产的Oscar Chung表示.
"然而,看来台股在7,000点关卡已获得坚稳的支撑,预示第四季或可升至7,700点,"他说.
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金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
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