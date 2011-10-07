〔台湾央行〕共发行3,921.8亿台币存单,发行馀额减少372亿

重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透台北10月7日电---台湾央行周五表示,今日共发行3,921.8亿台币存单.相较存单到期金额4,293.8亿,存单发行馀额减少372亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期2,914.5亿台币,利率为0.87%;91天期842.8亿台币,利率为0.93%;182天期164.5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,296亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆5,596.3亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负8亿台币,累计超额准备为10亿,加计前期1%的超额准备为1,134亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张雅菁
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
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