〔台湾汇市〕台币兑美元收升一周高位,因欧洲央行承诺扶助银行

路透台北10月7日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值1.19角,扳回一周以来跌幅.欧洲央行承诺向银行业提供支持,以及英国央行提出第二次量化宽松政策,令市场避险风气有所舒缓,带动非日亚币走强.

外汇银行人士指出,盘中见外商银行抛汇及外资汇入,鼓舞台币走势,不过,在美国非农就业数据公布前,市场谨慎气氛依旧,银行间交投不敢妄加押注.他们认为,纵然稍晚非农数据可能略逊预期,美元仍有望因避险买盘而获得支撑.

"因为还有个非农数据,加上下周一(台湾)放假的不确定因素,大家没有一味丢美元,是以部位抛平为主,"一位本地银行人士称.

因亚币兑美元反弹修正,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币折价幅度亦加深,一个月换汇点来到-0.070/-0.050,上日报-0.025/-0.015.

交易商预估,台币下周二交投先看30.43-30.63元间.不过他们强调,欧债问题并未完全解决,德国总理梅克尔将于周日(9日)会见法国总统萨科齐,讨论欧盟峰会事宜,以及希腊能否顺利取得纾困款项也将于月中揭晓,一旦情势恶化,台币仍有机会往31.2元价位测试.

台湾财政部周五公布,9月出口金额较上年同期成长9.9%,低于市场预期的成长13.9%;进口较上年同期则成长10.8%,亦低于市场预估的成长11.3%.[ID:nCT0482697]市场人士表示,因台湾出口数据表现疲弱,台币未来走势恐怕不乐观.

台币兑美元周五收报30.493元,较前一周升值1.3分,或0.04%;累计今年以来台币已贬值0.41%,因先前欧债危机促美元转强,令台币全数抹去上半年涨幅.

台币兑美元盘中亦触及一周高位,上次高位出现在9月30日,报30.350元.另外,台币上次收盘高位则出现在9月29日的30.440元.

台湾金融市场下周一(10日)因国庆假期休市一天.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨1.12%至7,211.96点;外资及陆资在台股缩减买超至28.26亿台币,已连续两日买超,上交易日修正後为买超80.65亿.[ID:nCT0482805]

另外,台湾出口竞争对手国货币--韩元兑美元KRW=周五上升,受韩股上扬提振,此前欧洲央行(ECB)采取措施向其陷入困境的银行业注入流动性.[KRW/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.493 30.612 30.460-30.612 30.612 7.38 8.13

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.488 30.602 30.465-30.570 30.550 3.48 3.13

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.025/-0.015

美元/台币六个月期 -0.305/-0.275 -0.235/-0.205

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