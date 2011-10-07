〔路透基点〕长荣海运8.24亿美元购船融资案获八家银行参与--RLPC

路透香港10月7日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,长荣海运8.24亿美元的10年期购船融资案已有八家银行参与联贷,主办行为台湾银行.

消息人士说,玉山银行、台湾土地银行、合作金库商银、台北富邦银行为共同主办行;彰化银行、第一银行、华南银行、兆丰国际商银为一般参贷行.

台湾银行为委托主办行兼额度分配行及管理行.

贷款分为2.472亿美元的A部分,由长荣海运充当借款人;3.296亿美元的B部分,由长荣海运(英国)充当借款人;以及2.472亿美元的C部分,由长荣海运(新加坡)充当借款人.B部分贷款由长荣海运担保,C部分由长荣海运国际(Evergreen International SA)担保.

贷款利率在货轮交船前为据伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95基点,交船後为加码90基点.如果台北银行间美元拆放利率(TAIFX)较LIBOR高出35基点,借款人将支付35基点利差之外的差价.

贷款宽限期为三年,每半年偿还一次,分15期偿还--第1-14期各偿还4%,第15期偿还44%--贷款平均期限为7.9年.

长荣今年5月向台湾国际造船(CSBC Corp)订购10艘8,000-TEU货轮,总金额约为300亿台币(10.3亿美元).第一艘货轮预计在2013年下半年交付.

去年12月,长荣海运(新加坡)获得一笔3.296亿美元的七年期融资以购买四艘8,000-TEU货轮.该案的贷款利率为较三个月Libor加码85个基点,委托主办行可获得30基点的费用.

同月,长荣海运集团签署一笔1.648亿美元的七年期融资以购买两艘8,000-TEU货轮.该贷款在台湾主办,抵押前的贷款利率为较三个月Libor加码80基点,抵押後为加码75基点.(完)