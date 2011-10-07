〔台湾货币市场〕短率持平,下周料相对平稳

* 短率持平
* 下周资金应能相对稳健
记者 高洁如
路透台北10月7日电---台湾银行间短期利率周五大致不变,今日存单到期金额升高稍稍舒缓了市场偏向紧俏的资金情势,资金显得平稳.市场人士预期,下周资金状况应能延续本周相对稳健的情势.
交易人士说,今日标售的364天期存单加权平均利率在0.984%,高标则在1.013%,虽然比上次均向下走低,但大致符合预期.
交易人土则认为,展望下周并无特殊的宽松或紧缩因子,若是欧美总体的情势大致不变,汇市也没有太大变动,则市场资金应能维持相对平稳.
"下周没什麽特别的事情,应该会平平,可以看一下美国今天晚上的就业数字."一小型外商银行人士称.
央行周五宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.984%.该得标利率符合市场预期,较上月的0.995%跌1.1基点.此期存单将于下周二交割.央行存单标售一览表请见[ID:nCT0482715]
本地时间14:57拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.379%,上日在0.394%;区间为0.296-0.75%,上日在0.296-0.78%.
2-7天拆款利率区间在0.42-0.82%,上日在0.389-0.84%.
**短票利率不变**
短票部份,票券商表示,今天整个上午买票的意愿都很踊跃,银行在银弹充足之下,买票意愿高涨,令利率有走低空间.
今日短票主要成交利率落在0.85-0.87%,上日在0.86-0.87%.
周五央行存单到期为4,293.8亿.发行量待稍晚公布.[TW/MMTCN]
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负8亿台币,累计超额准备为10亿台币,加计前期1%的超额准备为1,134亿台币.
**公债RP利率平稳**
债市同业附买回(RP)利率周五不变,尽管投信端资金进出频繁,但整体供应尚能持稳,下周料无重大事件影响下,RP利率可望持稳于近日区间.
资金调度人士指出,近日股市大起大落,部分股票型基金追高投入股市,也有部份停损出场暂放RP市场;亦有新基金闭锁期结束,开放投资人赎回,令市场资金进出流量大.若恰遇承作对手赎回,调度则需多花点时间,各家资金分配不均严重.
另外,下周一(10日)台湾金融市场因国庆日休市一天;下周二(11日)则有1,000亿台币的央行存单发行,料对RP市场影响有限.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.
台股.TWII收盘上涨1.12%至7,211.96点.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 屈桂娟
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