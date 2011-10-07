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亚洲 | 2011年 10月 7日 星期五 15:19 BJT

〔日本债市〕欧洲当局行动打击日债期货下跌,美国数据公布前市况静淡

路透东京10月7日电---日本公债期货周五下滑,欧洲央行周四宣布向银行体系挹注现金,以遏止欧债危机,此举削弱了公债避险买气,亦提振股市.

市场人士称,投资人原本期望逢低买进日本公债,以达成下半财年的投资计画,但周五稍晚有美国重要就业报告出炉,因此投资人大多退场观望.

"一直到昨天以前,投资人原本买进意愿强劲,特别是那些没能在周二10年券标售买到的人,但现在他们变得很安静了,"一欧系券商交易员称.

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