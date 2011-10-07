《外汇动态》欧元/美元盘旋在盘中高位,其上挂有停止单

0709GMT--欧元/美元EUR=盘旋在盘中高位1.3449美元,因受盘初的杠杆需求支撑,欧元其後回落至约1.3420美元.

欧元上档料将有限,因周四高位1.3451美元上方的停止单原封不动.还有更多停止单挂在1.3470上方和1.35,市场人士预估卖盘在1.3550美元之前会暂时缩手.

今日稍後在1.3400美元有高达10亿美元的期权到期,另外在1.3450、1.3465、1.3500也有其他期权到期,可能会让欧元/美元陷于1.3400-1.3450美元区间.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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