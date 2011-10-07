〔路透基点〕九家银行考虑参与台湾集盛实业25亿台币融资案--RLPC

路透香港10月7日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,有九家银行正在研究台湾集盛实业股份有限公司的25亿台币三年期融资案.集盛实业为人造纤维制造商.

第一商业银行是主办行兼额度分配行.

消息人士说,台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、兆丰国际商银、台湾企银、合作金库商银可能以最高等级参与.中国信托、上海商业储蓄银行、台新银行可能为一般参贷行.

一位消息人士表示,本项贷款可能会因超额认贷而提高规模.贷款案将开放至10月14日.

贷款分为两部分:A部分为15亿台币子弹式定期贷款,以土地与厂房担保,B部分为10亿台币的无担保循环贷款.

A部分提供的费率为较二级市场商业票据利率加码60个基点,B部分为加码63个基点.税前最低利率为1.5%.

银行受邀以两种费用参贷:

承贷5亿台币或以上,可获费用15个基点与主办行头衔

承贷2.5亿台币,可获费用5个基点与经理行头衔.

如果A部分的贷款动用额度低于100%,或者B部分动用少于60%的话,需支付15基点的承诺费.

财务指标条件为,流动比率最低100%;2011年全年与2012年上半年债务比例最高125%,2012年全年及此後债务比例最高100%;利息覆盖比率最低三倍;有形资产净值最少60亿台币.

资金将用作营运资本.

回覆最後截止日为10月14日.

集盛实业上次联贷是在2007年10月,当时为三年期9亿台币的循环信贷,综合收益为66.6基点,较二级市场商业票据利率加码65基点.(完)