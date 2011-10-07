《外汇动态》据说有更多的澳元停止单近在咫尺之遥

0816GMT---据传亚洲央行悄悄买进澳元/美元AUD=D4,从交易单看来,许多账户仍需要入手澳元.
随着0.9820美元之前的一连串停止位被攻下,做市商(market maker)似在0.9835上方挂有一推停损单.而交易商总是喜欢轻松地落袋为安.(完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
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