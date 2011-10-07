〔欧元区经济〕8月通胀压力下降,指标齐平6月低位--ECRI

重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透10月7日电---美国经济周期研究所(ECRI)的通胀趋势预估指标显示,8月欧元区通胀压力下降,包括在7月通胀压力上升的德国及意大利也是如此.
ECRI表示,8月欧元区未来通胀指标(EZFIG)降至100.3,齐平6月触及的七个月低位.7月为101.2.
"欧元区通胀持续处于周期性下行趋势,和EZFIG的下行一致,"ECRI的首席营运官Lakshman Achuthan说.
"EZFIG跌回至6月时的七个月低位,显示欧元区通胀将会回落."
德国与意大利8月的通胀压力也下跌,另外在法国和西班牙通胀压力持续消退中.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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