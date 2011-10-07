〔欧元区经济〕8月通胀压力下降,指标齐平6月低位--ECRI

路透10月7日电---美国经济周期研究所(ECRI)的通胀趋势预估指标显示,8月欧元区通胀压力下降,包括在7月通胀压力上升的德国及意大利也是如此.

ECRI表示,8月欧元区未来通胀指标(EZFIG)降至100.3,齐平6月触及的七个月低位.7月为101.2.

"欧元区通胀持续处于周期性下行趋势,和EZFIG的下行一致,"ECRI的首席营运官Lakshman Achuthan说.

"EZFIG跌回至6月时的七个月低位,显示欧元区通胀将会回落."

德国与意大利8月的通胀压力也下跌,另外在法国和西班牙通胀压力持续消退中.(完)