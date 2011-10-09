《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 73.81 -4.97 -6.31 8209123
搜狐 (SOHU.O) 54.51 -1.57 -2.80 1688242
网易 (NTES.O) 41.45 +0.15 +0.36 1759855
百度 (BIDU.O) 119.21 -1.68 -1.39 10147719
亚信科技 ASIA.O 8.86 +0.10 +1.14 1224950
侨兴环球电话 XING.O 0.75 -0.03 -3.71 249341
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.80 -0.03 -0.25 3800452
联电 (UMC.N) 2.01 +0.00 +0.00 913765
日月光 (ASX.N) 4.41 +0.06 +1.38 315240
矽品精密 (SPIL.O) 4.71 -0.15 -3.09 1593139
和信超媒体 (GIGM.O) 0.89 -0.02 -2.09 177074
友达 (AUO.N) 4.01 -0.06 -1.47 407312
中华电信 (CHT.N) 32.81 -0.82 -2.44 92087
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.47 +0.01 +0.03 962552
香港
中国移动 (CHL.N) 46.70 -2.69 -5.45 621395
中国联通 (CHU.N) 19.50 -0.45 -2.26 428991
中国电信 (CHA.N) 60.74 -1.89 -3.02 32012
中芯国际 (SMI.N) 2.40 +0.00 +0.00 42280
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 +0.17 +5.09 1420
(完)
--整理 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。