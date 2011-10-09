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亚洲 | 2011年 10月 9日 星期日 09:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月7日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 73.81 -4.97 -6.31 8209123

搜狐 (SOHU.O) 54.51 -1.57 -2.80 1688242

网易 (NTES.O) 41.45 +0.15 +0.36 1759855

百度 (BIDU.O) 119.21 -1.68 -1.39 10147719

亚信科技 ASIA.O 8.86 +0.10 +1.14 1224950

侨兴环球电话 XING.O 0.75 -0.03 -3.71 249341

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.80 -0.03 -0.25 3800452

联电 (UMC.N) 2.01 +0.00 +0.00 913765

日月光 (ASX.N) 4.41 +0.06 +1.38 315240

矽品精密 (SPIL.O) 4.71 -0.15 -3.09 1593139

和信超媒体 (GIGM.O) 0.89 -0.02 -2.09 177074

友达 (AUO.N) 4.01 -0.06 -1.47 407312

中华电信 (CHT.N) 32.81 -0.82 -2.44 92087

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.47 +0.01 +0.03 962552

香港

中国移动 (CHL.N) 46.70 -2.69 -5.45 621395

中国联通 (CHU.N) 19.50 -0.45 -2.26 428991

中国电信 (CHA.N) 60.74 -1.89 -3.02 32012

中芯国际 (SMI.N) 2.40 +0.00 +0.00 42280

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 +0.17 +5.09 1420

(完)

--整理 王冠中

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