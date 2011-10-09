〔全球汇市〕投机客在10月4日当周削减美国多头仓位--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约10月7日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客削减美元多头仓位.
10月4日止当周,美元净多头仓位降至137.7亿美元,前一周为143.8亿美元.
投机客略为增持欧元净空头仓位至82,697口,前周为82,473口.
瑞郎则由净多仓转为净空仓,因在瑞士央行设定欧元/瑞郎汇率下限後,瑞郎大幅贬值.
根据CFTC的数据,商品货币澳元的净多头仓位增加逾一倍至12,911口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月4日当周 9月27日当周
多头仓位 60,867 61,166
空头仓位 17,405 18,844
净仓位 43,462 42,322
欧元(125,000欧元为1口)
10月4日当周 9月27日当周
多头仓位 18,104 19,705
空头仓位 100,801 102,178
净仓位 -82,697 -82,473
英镑(62,500英镑为1口)
10月4日当周 9月27日当周
多头仓位 14,929 14,288
空头仓位 83,653 78,298
净仓位 -68,724 -64,010
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月4日当周 9月27日当周
多头仓位 5,110 6,618
空头仓位 6,219 4,194
净仓位 -1,109 2,424
加元(100,000加元为1口)
10月4日当周 9月27日当周
多头仓位 22,713 21,320
空头仓位 38,395 41,870
净仓位 -15,682 -20,550
澳元(100,000澳元为1口)
10月4日当周 9月27日当周
多头仓位 35,937 29,422
空头仓位 23,026 24,255
净仓位 12,911 5,167
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月4日当周 9月27日当周
多头仓位 12,929 14,475
空头仓位 7,363 4,884
净仓位 5,566 9,591
(完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。