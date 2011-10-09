〔全球汇市〕投机客在10月4日当周削减美国多头仓位--CFTC

路透纽约10月7日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客削减美元多头仓位.

10月4日止当周,美元净多头仓位降至137.7亿美元,前一周为143.8亿美元.

投机客略为增持欧元净空头仓位至82,697口,前周为82,473口.

瑞郎则由净多仓转为净空仓,因在瑞士央行设定欧元/瑞郎汇率下限後,瑞郎大幅贬值.

根据CFTC的数据,商品货币澳元的净多头仓位增加逾一倍至12,911口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月4日当周 9月27日当周

多头仓位 60,867 61,166

空头仓位 17,405 18,844

净仓位 43,462 42,322

欧元(125,000欧元为1口)

10月4日当周 9月27日当周

多头仓位 18,104 19,705

空头仓位 100,801 102,178

净仓位 -82,697 -82,473

英镑(62,500英镑为1口)

10月4日当周 9月27日当周

多头仓位 14,929 14,288

空头仓位 83,653 78,298

净仓位 -68,724 -64,010

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月4日当周 9月27日当周

多头仓位 5,110 6,618

空头仓位 6,219 4,194

净仓位 -1,109 2,424

加元(100,000加元为1口)

10月4日当周 9月27日当周

多头仓位 22,713 21,320

空头仓位 38,395 41,870

净仓位 -15,682 -20,550

澳元(100,000澳元为1口)

10月4日当周 9月27日当周

多头仓位 35,937 29,422

空头仓位 23,026 24,255

净仓位 12,911 5,167

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月4日当周 9月27日当周

多头仓位 12,929 14,475

空头仓位 7,363 4,884

净仓位 5,566 9,591

(完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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