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市场报道 | 2011年 10月 9日 星期日 09:47 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货10月4日持仓报告(表)

路透10月7日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(151,858口)

44,740 23,815 12,543 83,894 102,591 141,177 138,949 10,681 12,909

较9月27日变动(增加4,197口)

1,251 1,426 678 2,805 395 4,734 2,499 -537 1,698

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 15.7 8.3 55.2 67.6 93.0 91.5 7.0 8.5

各类交易商数量(总计为228家)

85 57 62 60 65 174 158 (完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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