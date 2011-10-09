〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月4日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,202,658口)
379,544 107,874 100,579 582,314 758,392 1,062,437 966,845 140,221 235,813
较9月27日变动(增加8,507口)
-29,891 7,231 4,534 31,727 300 6,370 12,065 2,137 -3,558
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.6 9.0 8.4 48.4 63.1 88.3 80.4 11.7 19.6
各类交易商数量(总计为783家)
201 163 166 215 339 504 597 (完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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