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市场报道 | 2011年 10月 9日 星期日 09:46 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月4日持仓报告(表)

路透10月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,202,658口)

379,544 107,874 100,579 582,314 758,392 1,062,437 966,845 140,221 235,813

较9月27日变动(增加8,507口)

-29,891 7,231 4,534 31,727 300 6,370 12,065 2,137 -3,558

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 9.0 8.4 48.4 63.1 88.3 80.4 11.7 19.6

各类交易商数量(总计为783家)

201 163 166 215 339 504 597 (完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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