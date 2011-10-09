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市场报道 | 2011年 10月 9日 星期日 09:45 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货10月4日持仓报告(表)

路透10月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(420,266口)

74,525 118,042 65,545 247,216 179,368 387,286 362,955 32,980 57,311

较9月27日变动(增加160口)

-506 -7,066 1,830 -683 4,090 641 -1,146 -481 1,306

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

17.7 28.1 15.6 58.8 42.7 92.2 86.4 7.8 13.6

各类交易商数量(总计为408家)

113 157 132 88 110 285 328 (完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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