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市场报道 | 2011年 10月 9日 星期日 09:44 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货10月4日持仓报告(表)

路透10月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(573,569口)

162,308 51,737 85,606 279,658 352,492 527,572 489,835 45,997 83,734

较9月27日变动(减少1,187口)

-4,729 4,857 5,849 1,310 -13,880 2,430 -3,174 -3,617 1,987

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.3 9.0 14.9 48.8 61.5 92.0 85.4 8.0 14.6

各类交易商数量(总计为525家)

159 132 175 115 170 376 413 (完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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