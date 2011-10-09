〔CFTC报告〕CBOT大豆期货10月4日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(573,569口)
162,308 51,737 85,606 279,658 352,492 527,572 489,835 45,997 83,734
较9月27日变动(减少1,187口)
-4,729 4,857 5,849 1,310 -13,880 2,430 -3,174 -3,617 1,987
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.3 9.0 14.9 48.8 61.5 92.0 85.4 8.0 14.6
各类交易商数量(总计为525家)
159 132 175 115 170 376 413 (完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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