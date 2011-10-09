〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月4日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,431,783口)
315,593 207,429 354,903 693,235 807,620 1,363,731 1,369,952 68,052 61,831
较9月27日变动(增加51,221口)
-4,610 24,912 22,672 29,994 5,328 48,056 52,912 3,165 -1,691
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.0 14.5 24.8 48.4 56.4 95.2 95.7 4.8 4.3
各类交易商数量(总计为345家)
114 108 144 93 99 283 288 (完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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