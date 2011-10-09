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市场报道 | 2011年 10月 9日 星期日 09:49 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月4日持仓报告(表)

路透10月7日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,431,783口)

315,593 207,429 354,903 693,235 807,620 1,363,731 1,369,952 68,052 61,831

较9月27日变动(增加51,221口)

-4,610 24,912 22,672 29,994 5,328 48,056 52,912 3,165 -1,691

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.0 14.5 24.8 48.4 56.4 95.2 95.7 4.8 4.3

各类交易商数量(总计为345家)

114 108 144 93 99 283 288 (完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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