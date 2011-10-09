〔CFTC报告〕COMEX期金10月4日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月7日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(436,920口)
180,635 47,479 22,119 180,289 345,040 383,043 414,638 53,877 22,282
较9月27日变动(减少28,494口)
-1,088 -6,443 -5,884 -12,168 -14,100 -19,140 -26,427 -9,354 -2,067
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
41.3 10.9 5.1 41.3 79.0 87.7 94.9 12.3 5.1
各类交易商数量(总计为324家)
172 82 71 50 44 257 166 (完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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