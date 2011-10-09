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市场报道 | 2011年 10月 9日 星期日 09:50 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金10月4日持仓报告(表)

路透10月7日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年10月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(436,920口)

180,635 47,479 22,119 180,289 345,040 383,043 414,638 53,877 22,282

较9月27日变动(减少28,494口)

-1,088 -6,443 -5,884 -12,168 -14,100 -19,140 -26,427 -9,354 -2,067

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.3 10.9 5.1 41.3 79.0 87.7 94.9 12.3 5.1

各类交易商数量(总计为324家)

172 82 71 50 44 257 166 (完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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