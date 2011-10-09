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市场报道 | 2011年 10月 9日 星期日 09:53 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜10月4日持仓报告(表)

路透10月7日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年10月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(121,499口)

28,040 31,458 9,689 69,927 60,604 107,656 101,751 13,843 19,748

较9月27日变动(增加1,608口)

-1,820 136 1,032 1,602 834 814 2,002 794 -394

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.1 25.9 8.0 57.6 49.9 88.6 83.7 11.4 16.3

各类交易商数量(总计为182家)

47 79 40 40 37 109 141 (完)

--编译 王冠中;审校 王丽鑫

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