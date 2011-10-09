〔CFTC报告〕COMEX期铜10月4日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月7日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年10月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(121,499口)
28,040 31,458 9,689 69,927 60,604 107,656 101,751 13,843 19,748
较9月27日变动(增加1,608口)
-1,820 136 1,032 1,602 834 814 2,002 794 -394
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.1 25.9 8.0 57.6 49.9 88.6 83.7 11.4 16.3
各类交易商数量(总计为182家)
47 79 40 40 37 109 141 (完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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