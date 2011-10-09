《一周市场焦点》欲见风险资产扬升,当局需祭出更震撼人心的举措

记者 Natsuko Waki 编译 王冠中

路透伦敦10月7日电---尽管第四季初始情况颇糟糕,但在欧洲政策官员提出协助银行业并避免金融崩解的措施後,投资人心情或许会开始稳定下来.但要真的出现风险意愿升高带动的涨势,可能还要有更加宏大的计画.

未来一周仍旧有众多政治和经济事件登场,或许能一窥官员们能提出什麽样的措施,来对抗衰退威胁,并且控制希腊可能的违约冲击.

美国展开第三季财报季,在经济再次遭逢衰退威胁之际,将可藉此检视企业部门的体质.未来一周公布财报的企业包括美国铝业(AA.N)、摩根大通(JPM.N)和谷歌(GOOG.O)等.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股市指数.MIWD00000PUS弹升8%,本周稍早曾触及15个月低点.

在某种程度上,这是个好兆头.从1971年以来,第四季一直都是股市表现最好的季度,平均上涨3.7%.

部分政策动向带动了涨势.英国央行周四推出第二轮量化宽松,令投资人大感意外,而其承诺的资产买进规模750亿英镑,也大于市场预期.

欧洲央行也祭出了积极的流动性措施,向资金紧俏的放款机构注资.欧盟亦表示,将提出一项计画,让成员国在为银行重建资本上协作行动.

对多数已经采取卖股买债防御策略的投资人来说,还需要更震撼的发展才能让他们改变心意.

"可能需要2-3兆(万亿)欧元的规模,才能让市场震惊.我们现在的布局是在为欧元瓦解做准备,减持二线国家资产、银行股和欧元.我们不认为欧元会崩解,但市场的痛楚一样难受,"Coutts的经济和资产策略全球主管Carl Astorri说.

"全球各国国内生产总值(GDP)有60%在去杠杆化,令成长放缓.这是个长期进程,就如同信贷泡沫需要时间来形成.可能还要经历三到四年的时间."

法国总统萨科齐周末与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会面,随後前往柏林与德国总理梅克尔会晤,可能会讨论银行重建资本事宜.

市场亦关注法国-比利时银行Dexia(DEXI.BR).该行成为新危机的首个受害者,其股价再跌至纪录低点後停止交易.Dexia董事会周六就分拆计画进行表决.

20国集团(G20)财长会议周五登场,投资人可藉此评估金砖国家(巴西、俄罗斯、印度和中国)协助欧元区的意愿.

一名消息人士向路透表示,欧盟执委会预计在10月17日欧盟领峰会前提出银行资本重建的方案.

瑞士信贷表示,若见到规模达至少1-1.5兆欧元的方案,则会调整其减码欧洲股市的部位.该规模相当于欧元区二线国家流通债券的40%.

在该方案内,瑞士信贷认为欧洲各国政府应支出3-4亿欧元来重建银行资本.

瑞士信贷亦表示,欧元贬值也是解决欧元区问题的一部分,欧元每贬值10%,会使欧洲GDP成长0.7%.

**紧俏情况减缓**

在欧洲采取新举措後,货币市场和银行业紧俏情况有开始减缓的迹象.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)/隔夜指数掉期(OIS)息差EURIBOR3MD=EUREON3M=本周下滑近10个基点,至一个月低位74基点.

在汇率互换市场方面,三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/美元LIBOR互换溢价EURCBS3M=ICAP降至约102个基点,脱离9月约123基点的高位.

今年稍早,需要资金的欧洲银行业被迫转向远汇和互换市场,造成美元在互换市场的溢价大幅升高,尤其是兑欧元和日圆.

25家欧洲金融业者的信用违约互换(CDS)ITEFA5Y=R降至252.56个基点,较9月高位下滑近19%.

摩根大通表示,德意志银行和荷兰银行在9月底发行的20亿欧元无担保债券,对欧洲债市来说是很重要的进展.先前该市场曾冻结三个月.

"再加上即将登场的欧洲央行资金操作,看来银行发债情况未来几周还会进一步改善,进而提振信贷市场的信心,"他说.

信贷市场信心对整体风险资产市场至关重要.

"需要观察的重点是企业信贷和公债市场,在判断未来景况上,这些市场是比股市更好的指标,"Astorri说.(完)