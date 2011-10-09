《美股一周展望》市场焦点料转向美国企业财报,欧洲问题仍不容忽视

记者 Chuck Mikolajczak 编译 王冠中

路透纽约10月7日电---厌倦于市场随着欧元区债务危机起伏的投资人,未来一周期望着焦点能转到企业财报.

但第三季企业财报是否能够推高标准普尔500指数?还是欧洲问题会持续发挥影响力呢?

美国企业财报季大致从周二展开,美国铝业(AA.N)将在收盘後公布第三季业绩.

随後登场的财报和财测,或可让投资人一窥全球经济的体质,包括欧洲债务危机先前和之後会对企业获利造成的影响.

但就算企业财报表现较预期亮丽,股市可能也难以有多大的涨幅,分析师指出持续下滑的50日移动均线是关键阻力,可能抑制涨幅.该水准目前在约1,178点.

美国股市本周大涨走势是基于欧洲官员将掌控住欧元区债务危机的希望上.这希望带动了一波大规模的空头回补,做空股市的投资人被迫买股以避免赔钱.

指标标准普尔500指数.SPX.INX周线上涨2.1%,受周中的6%涨幅提振,因欧元区对抗债务危机的计画似乎有所进展.欧元区局势仍然难测,可能造成涨幅瞬间消失.

"未来三周内,美国企业财报将是关注焦点所在,令一项影响因素则是欧洲,欧洲一直都汇市潜在的影响因素,"纽约ICAP Equities主管Ken Polcari说.

"但如果欧洲在下周中段突然爆出大问题,市场焦点就会立即转向欧洲的消息上."

未来一周将公布财报的企业还有百事可乐(PEP.N)、谷歌(GOOG.O)、摩根大通(JPM.N)和玩具制造商美泰儿(Mattel)(MAT.O).

**降低预期**

让企业财报蒙上阴影的是,许多获利预估已遭分析师调降,因欧洲风暴、全球经济低迷和其他事件令预估更趋审慎.

"要记得7月时有举债上限危机,还有信用违约.企业不会愿意做太高的预期,"旧金山Cantor Fitzgerald & Co.的美国市场策略师Marc Pado说.

"因此,企业一开始的预估就相当保守,之後也没有太多的下修,显示企业可能达得到这些预测."

未来一周将登场的经济事件包括,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月底会议记录,9月进口物价和零售销售,以及汤森路透/密西根大学10月消费者信心调查初值.

近来的经济数据表现优于预期,协助降低了对经济再次迈向衰退的忧虑.而这也再次让欧元区危机成为干扰经济逐步增长的潜在因素.

"市场过去一周上扬,是因为相关的评论内容有所感善,我们见到了一些进展,未必有真正的计画提出,但已经有国家坦承问题所在,这是朝正确方向迈出了一步--在取得协助前,总得有人先提出援助需求,"Pado说.

"这是跨过这一关所需的发展,这样才能放眼未来,把焦点放在我们自身的数据上.我们有许多数据显示经济缓慢增长,但没有真的需要让人警觉的问题."(完)

--译文审校 王丽鑫

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