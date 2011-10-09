〔金砖国家〕10月7日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月7日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高2.29%,报883.90点.
中国股市:休市.[.SSCN]
香港股市:香港股市周五跳涨,录得五周来首次周线上涨.本周港股交投震荡,部分板块涨势提振恒指自本周稍早触及的29个月低点反弹.恒生指数.HSI日内收涨3.1%,本周上涨0.7%至17,707.0点,恒生国企指数.HSCE日内收涨3.7%,本周下跌0.3%至8,887.5点.[.HKCN]
中国汇市:休市.[CNY/CN]
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印度股市:上涨2.8%,结束先前四个交易日跌势,欧元区支持银行业的计画缓和了对于欧洲债务危机的疑虑,并协助提振风险胃纳.指标BSE指数.BSESN上涨440.13点至16,232.54点,30档成分股中有29档上涨.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元上涨,受股市弹升带动,但收盘脱离盘中高点,因欧元兑美元涨势暂歇.卢比兑美元INR=D2收报49.155/1650卢比,较上日收盘价49.34/35上涨0.4%.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS上涨,报1,311.910点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高3.32%,报690.42点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.94%,报32.0500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.29%,报43.2350.
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巴西股市:拉美股市下跌,惠誉调降意大利和西班牙评等,令担忧欧洲主权债务问题可能引发另一波全球金融危机的投资人感到震惊.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP挫跌2%至51,243.62点.[ID:nN1E7960WJ]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元连续第四日上扬,受美国可能避开衰退的预期提振.巴西雷亚尔兑美元BRBY,上涨0.79%至1.7695,周线上扬6.24%,创近三年最大单周涨幅.[ID:nN1E7961R7]
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南非股市:连续第三日上涨,受美国较预期强劲的就业数据支撑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升1.2%或327.31点,报27,001.46点.综合指数.JALSH涨幅相仿,报30,244.90点.[ID:nL5E7L716A][.J]
南非汇市:南非兰特兑美元持稳,在数周卖压後,投资人重回较高风险资产的怀抱.兰特兑美元ZAR=D3触及一周高点7.8615,随後略为回落,1631GMT时报7.94,较周四收盘水准下跌0.06%.[ID:nL5E7L72KU][ZAR/](完)
--编译 王冠中;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。