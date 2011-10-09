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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 06:40 BJT

全球外汇市场10月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲9月ANZ网路和报纸招聘广告

0600 - 德国8月贸易收支

0645 - 法国8月工业生产

0800 - 意大利8月工业生产

0830 - 欧元区10月Sentix投资者信心指数

1730 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在CEBR/皇家经济学会发表演讲,题为"货币政策与金融混乱".

2350 - 日本8月经常帐.

0001 - 英国9月BRC同店零售销售.

0001 - 英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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