《综述》FED官员称通胀并非一大隐忧,但不轻言进一步放宽政策

* 费希尔及洛克哈特认为通胀趋缓

* 未来进一步放宽政策的门槛仍高

* 费希尔:就业是更大的问题,比通胀严重

路透达拉斯/亚特兰大10月7日电---在美国政府公布9月失业率持稳于9.1%之後,两名联邦储备理事会(FED,美联储)高阶官员表示,与就业市场持续低迷相较,通胀的问题相对轻微.

不过达拉斯联邦储备银行总裁费希尔与亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特均对于进一步推动宽松政策提出怀疑论调,并无法确定其能够带来多大助益.

"当前经济相当疲弱,但并未明显恶化.有点像是在低档颠簸而行.数据表现好坏不一,有些数据相当悲观,但有些则是稍显乐观."洛克哈特表示.

"我认为我们不能排除任何货币政策选项,但我持续认为,采行新一轮大规模买进资产计画的前提条件应相当严格."他在亚特兰大Emory大学的一场论坛中表示.