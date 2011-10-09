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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 07:49 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月10日-10月17日****

路透10月10日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月10日当周------------------------------

10月10日(一)

哥伦布纪念日 美国政府机构与债市关闭,股市开市.

10月11日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月8日当周 -- +0.1%

1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 18.80 18.47

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月8日当周 -- +4.1%

1400 美国就业趋势指数 9月 -- 100.8

1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 39.9

10月12日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 10月7日当周 -- 734.9

再融资指数 -- 4,019.0

1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.1% +0.1%

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录 9月20-21日 -- --

10月13日(四)

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差460 逆差448.1

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 40.5 40.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.4

续请失业金人数(万人) 10月1日当周 370 370

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差10 逆差7.5

出口(亿加元) -- 372.6

进口(亿加元) -- 380.1

10月14日(五)

1230 美国出口物价 9月 +0.2% +0.5%

进口物价 -0.3% -0.4%

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% 持平

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%

1230 加拿大制造业销售 8月 +0.5% +2.7%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 60.2 59.4

现况指数 75.0 74.9

预期指数 50.0 49.4

1400 美国企业库存 8月 +0.5% +0.4%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月7日当周 -- 121.2

----------------------------------10月17日当周------------------------------

10月17日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负3.25 负8.82

1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

产能利用率 77.5% 77.4% (完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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