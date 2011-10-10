〔路透调查〕一级交易商预计美国再陷衰退的机率为35%(更新版)

(新增细节)

* 一级交易商预计美国经济衰退的机率为35%(与9月21日调查的预期一致)

* 19家一级交易商中有10家预计美联储将保持近零利率至2013年底

* 19家交易商的预期中值为2011年美国经济成长环比年率为1.7%(9月2日调查的预期为1.7%)

* 15家交易商的预期中值为未来六个月推出第三轮量化宽松的机率为35%

路透纽约10月7日电---路透调查周五显示,美国9月就业成长优于预期,使华尔街经济分析师认为短期内美国不太可能陷入衰退,不过经济成长仍将低迷.

经济增长缓慢的前景令多数一级市场交易商预期,美国联邦储备理事会(FED,美联储)直到2013年都将维持利率于当前的近零水准.

22家一级交易商中,17家的预估中值显示美国在未来一年内重陷衰退的机率为35%,与9月下旬所做调查的结果一致.[ID:nCN2009485]

最新调查是周五美国政府公布9月非农就业报告後所进行的.美国9月非农就业岗位增加10.3万,优于预期的6万.

分析师表示,就业增长高于预期,加上前两个月就业增长数据上修,可能意味着美国暂时将避免衰退.

"尽管以失业率并未降低这点来看,美国仍未充分复苏,但9月的就业数据符合我们的预估:美国经济并未濒临再度衰退."瑞士信贷驻纽约分析师Dana Saporta说.

19家交易商的预估中值认为,美国2011年国内生产总值(GDP)环比年率为成长1.7%,亦持平9月初的调查结果.美国2010年GDP为增长3%.

鉴于增长水准相对缓慢,预料美联储至少在2013年中以前都将维持利率不变.19家交易商中有10家预期利率至少到2014年都将维持在当前0-0.25%的区间.而有九家预计美联储将在2013年下半年升息.

不过交易商认为短期内美联储通过直接购买美国公债、进一步扩大资产负债表的机率不高.

15家一级交易商的预估中值显示,美联储在六个月内着手购入美国公债的"第三轮量化宽松(QE3)"机率为35%,略高于9月底调查的32.5%.

美联储已通过卖短买长(扭转操作,twist operation)操作购买美国公债.

被问及美联储11月会议会否采取进一步行动支持经济时,18家一级交易商中有17家回答"不会".另一家的经济分析师则表示"或许会".(完)