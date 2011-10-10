〔日本个股〕索尼未来六个月可望收购索尼爱立信其馀股权--调查

路透斯德哥尔摩10月7日电---分析师认为日本消费电子大厂索尼(6758.T)可望在未来半年,成功以约106亿瑞典克朗(15亿美元)买下索尼爱立信(Sony Ericsson)的其馀股权.

消息人士周五对路透表示,索尼正与爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)协商取得索尼爱立信全部股权.索尼爱立信是全球第九大手机厂商.

华尔街日报报导指出,两家公司在周四进行协商.

但两家公司都不愿置评.

路透调查12位分析师,认为六个月内完成协商的可能性超过六成.对该收购案最为怀疑的分析师都认为可能性是一半一半,而最乐观者则认为有九成的可能性.

爱立信在索尼爱立信中持有50%股权.对这部分股权最低评估价值是70亿瑞典克朗,最高则是155亿.

分析师长久以来一直认为成立于2001年的索尼爱立信,是爱立信主力事业网路和服务之外的副业.

"自从竞争领域从硬体转向内容和服务,爱立信对该合资公司未来成功与否的贡献变得微小,"Exane BNP Paribas分析师Alexander Peterc表示.

分析师表示,在当前的股权结构下,索尼爱立信要赚钱并不容易,而且爱立信面临索尼爱立信未来可能需要更多现金的问题.

然索尼成功经营该合资企业的可能性要大得多.索尼可以把索尼爱立信的智能手机整合到其平板电脑、游戏机及其他消费性电子产品业务中,使其得以和苹果(AAPL.O)与三星(005930.KS)等一较高下.(完)