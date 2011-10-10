〔日本个股〕索尼未来六个月可望收购索尼爱立信其馀股权--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透斯德哥尔摩10月7日电---分析师认为日本消费电子大厂索尼(6758.T)可望在未来半年,成功以约106亿瑞典克朗(15亿美元)买下索尼爱立信(Sony Ericsson)的其馀股权.
消息人士周五对路透表示,索尼正与爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)协商取得索尼爱立信全部股权.索尼爱立信是全球第九大手机厂商.
华尔街日报报导指出,两家公司在周四进行协商.
但两家公司都不愿置评.
路透调查12位分析师,认为六个月内完成协商的可能性超过六成.对该收购案最为怀疑的分析师都认为可能性是一半一半,而最乐观者则认为有九成的可能性.
爱立信在索尼爱立信中持有50%股权.对这部分股权最低评估价值是70亿瑞典克朗,最高则是155亿.
分析师长久以来一直认为成立于2001年的索尼爱立信,是爱立信主力事业网路和服务之外的副业.
"自从竞争领域从硬体转向内容和服务,爱立信对该合资公司未来成功与否的贡献变得微小,"Exane BNP Paribas分析师Alexander Peterc表示.
分析师表示,在当前的股权结构下,索尼爱立信要赚钱并不容易,而且爱立信面临索尼爱立信未来可能需要更多现金的问题.
然索尼成功经营该合资企业的可能性要大得多.索尼可以把索尼爱立信的智能手机整合到其平板电脑、游戏机及其他消费性电子产品业务中,使其得以和苹果(AAPL.O)与三星(005930.KS)等一较高下.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。