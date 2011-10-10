〔英国经济〕央行委员威尔称,量化宽松措施支撑了经济--Sky News

* 英国央行委员威尔称,证据显示量化宽松提振了经济--Sky News

* 威尔称,没有理由量化宽松会在没有提振经济的情况下推高通胀

* 威尔认为"还有进一步量化宽松的空间"

路透伦敦10月9日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周日向Sky News表示,证据显示量化宽松措施提振了经济,而且没有理由认为该措施会在没有支撑经济的情况下直接推高通货膨胀.

"央行在相关议题上所做的努力,显示出量化宽松确实支撑了经济,"威尔说.

"对于实际的影响显然存在不确定感,我们同样也不知道未来的影响是否和我们过去所判定的一样,"他在被问及若无量化宽松政策经济是否会更糟糕时说.英国央行在2009年3月至2010年1月间买进了2,000亿英镑(3,120亿美元)金融资产,多数为英国公债.

英国央行周四决定再买进750亿英镑资产,以保护英国经济免于欧元区债务危机的冲击,并推进停滞的复苏.

"有些人认为该措施不但没有支撑经济成长,还直接推高了通胀,但我不认为有任何理由出现这状况,"威尔说.

"显然未来是不确定的,我们也不知道这会提供多少支撑,但我确实认为这是对疲弱经济的合适回应."

威尔在8月时放弃了对升息的呼吁.

"还有不少实施进一步量化宽松措施的空间,"他说.

"在我们上周宣布资产买进计画前,体系内的政府债务确实比前一轮量化宽松之前来得高."

央行周四的决定将整体资产买进计画规模扩大到2,750亿英镑,凸显出在全球成长放缓、政府削减支出与加税、以及消费者面临高通胀和薪资成长放缓的情况下,英国经济情况相当危险.

威尔向Sky News表示,除非经济大幅紧缩,否则央行极短期内不太可能达成2%的通胀目标,"但我没听说有谁认为紧缩是好主意."(完)