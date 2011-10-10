〔韩国个股〕三星电子Android新款产品因贾布斯辞世而延後推出

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月10日电---三星电子(005930.KS)周一表示,由于苹果(AAPL.O)共同创办人贾布斯辞世,已决定延後推出采用谷歌(GOOG.O)最新版Android作业系统的新款智能手机.
三星原本计划在周二于圣地牙哥的Mobile Unpack活动上推出采用Ice Cream Sandwich(ICS)系统的新产品.ICS为平板电脑及智能手机皆适用的Android系统.
"我们认为这不是宣布新产品的合适时机,此时全球正悼念贾布斯的辞世,"一位三星发言人士表示.
该发言人士表示,三星尚未决定新产品延後发表的时间.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。