〔欧洲金融〕德国议员:希腊必须放弃部份主权以换取更多的援助--报载

路透雅典10月8日电---希腊报纸"Real News"周六报导援引德国保守派议员Michael Fuchs的话称,希腊几乎要破产,必须放弃部份主权,才能换取所需的大规模债务减免.

Fuchs亦向Real News表示,希腊若脱离欧元区,情况会比较好.Fuchs是德国基督教民主联盟(CDU)在议会的副领袖,也是CDU议会小型企业团体的主席.

"你们非常接近破产了,"Real News援引Fuchs的谈话称."我们无法接受无条件债务减免,希腊必须放弃一些东西,例如部份主权,至少要暂时放弃."

"我个人不是那麽确信(欧元区成员身分)是希腊迅速恢复竞争力的最佳长期解决方案,"他说.(完)