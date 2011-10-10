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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 09:44 BJT

《外汇动态》宏观基金在新加坡金管局会议前卖出美元/坡元

0118GMT---宏观基金正在卖出美元/新加坡坡元SGD=D3;银行间投机客亦加入卖出阵营.新加坡金管局本周五将举行半年度政策会议.

分析师和交易员表示,美元/坡元走势反映了新加坡金管局料宽松政策的可能性,因欧债危机疑虑升温且全球经济放缓.

美元/坡元下跌0.7%至1.2898,跌破其从1.1993升至1.3200的23.6%费波纳奇回档技术位.交易员和分析师表示,如果欧洲方面有更多正面迹象,美元还有下跌空间,可能跌至1.2739,此为38.2%回档位.

"我认为市场太过悲观,金管局仍将维持紧缩立场,"Westpac驻新加坡外汇策略师Jonathan Cavenagh表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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