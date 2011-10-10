〔全球金融〕未来银行将需强化流动性资产,以备因应危机--金融时报

路透伦敦10月10日电---巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯在金融时报周一的访谈指出,全球银行监管者将推进努力,强迫银行持有更多流动资产.

亦担任瑞典央行总裁的英韦斯表示,巴塞尔银行监管委员会拟将一致实施巴塞尔III改革做为议程的首要任务.

相关措施还将强迫银行需降低短期融资;27个会员国中部分表示规则的改变可能损害广泛经济,正对其进行细审.

由各会员国达成协议的改革措施,将强迫银行业者持有更多高质量资本,以因应意外的损失;但对于部分国家恐无法坚守协议的疑虑日益升高.

"全在于是否能尽可能一致地实施.不统一实施规则,长期来说对任何国家都没好处."英韦斯称.

金融时报报导称,巴塞尔委员会计画公布哪些国家有遵照规则实施.委员会还将派遣专家小组,检视各国的执行法规与监管规则是否与协议一致.

巴塞尔银行监管委员会仍在拟定两项流动性规则的细节,一是流动性覆盖率(LCR),银行需持有足够流动资产,以备有危机发生时至少满足30天的流动性需求;二是净稳定融资比率(NSFR),将强迫金融机构需有更多长期资金.(完)