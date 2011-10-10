〔韩国个股〕KDB金融集团考虑购买汇丰的韩国零售银行业务--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月10日电---熟知情况的消息人士表示,国营韩国产业银行(KDB)的控股公司KDB金融集团,正考虑买下汇丰控股(HSBA.L)在韩国的零售银行业务.
两名消息人士周一对路透表示,KDB开始研究可能的收购方式,但对于是否推进收购尚未做出决议.
当地媒体稍早报导指出,汇丰计划出售韩国境内的11家零售分行,以专注在企业和投资银行业务.
"我们无法就媒体传闻或揣测置评,"一位于首尔的汇丰发言人士表示.
KDB发言人士也不愿置评.
KDB正在寻求收购机构,以扩大其存款基础及零售网路.此前其有意收购友利金融控股053000.KS,但最後告吹.
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在5月时推出整顿计画以提振获利能力.该公司随即计划退出韩国的零售银行事业.
汇丰的韩国零售业务将很适合KDB,因为比起国民银行(105560.KS)及新韩银行(055550.KS),KDB的零售网路又少又小.
汇丰的韩国业务1-6月实现净利1,167亿韩元(9,900万美元),上年同期为1,827亿韩元.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。