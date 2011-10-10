〔韩国个股〕KDB金融集团考虑购买汇丰的韩国零售银行业务--消息

路透首尔10月10日电---熟知情况的消息人士表示,国营韩国产业银行(KDB)的控股公司KDB金融集团,正考虑买下汇丰控股(HSBA.L)在韩国的零售银行业务.

两名消息人士周一对路透表示,KDB开始研究可能的收购方式,但对于是否推进收购尚未做出决议.

当地媒体稍早报导指出,汇丰计划出售韩国境内的11家零售分行,以专注在企业和投资银行业务.

"我们无法就媒体传闻或揣测置评,"一位于首尔的汇丰发言人士表示.

KDB发言人士也不愿置评.

KDB正在寻求收购机构,以扩大其存款基础及零售网路.此前其有意收购友利金融控股053000.KS,但最後告吹.

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在5月时推出整顿计画以提振获利能力.该公司随即计划退出韩国的零售银行事业.

汇丰的韩国零售业务将很适合KDB,因为比起国民银行(105560.KS)及新韩银行(055550.KS),KDB的零售网路又少又小.

汇丰的韩国业务1-6月实现净利1,167亿韩元(9,900万美元),上年同期为1,827亿韩元.(完)