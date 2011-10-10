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债券 | 2011年 10月 10日 星期一 11:45 BJT

〔欧洲个股〕比利时监管机构尚未决定Dexia股票是否恢复交易

路透布鲁塞尔10月10日电---比利时金融市场监管机构FSMA周一表示,尚未决定Dexia(DEXI.BR)周一早上是否恢复股票交易.

FSMA声明指出,这项决定将视即将取得的资讯而定.(完)

--编译 蔡美珍;审校 高琦

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