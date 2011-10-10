〔中国农业〕第四季大豆进口量估计达1,420万吨--国家粮油信息中心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月10日电---中国国家粮油信息中心周一的每日报告指出,中国第四季大豆总进口量可能达1,420万吨.
如果这项估值获得确认,则相当于较去年同期进口量1,464万吨减少3.0%.
粮油信息中心指出,10、11及12月进口量料分别为430万、520万及470万吨.
粮油信息中心亦估计,2012年1月中国大豆进口量将达460万吨.
根据海关资料,中国今年1-8月大豆进口量为3,358万吨.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。