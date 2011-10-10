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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 11:58 BJT

〔中国农业〕第四季大豆进口量估计达1,420万吨--国家粮油信息中心

路透北京10月10日电---中国国家粮油信息中心周一的每日报告指出,中国第四季大豆总进口量可能达1,420万吨.

如果这项估值获得确认,则相当于较去年同期进口量1,464万吨减少3.0%.

粮油信息中心指出,10、11及12月进口量料分别为430万、520万及470万吨.

粮油信息中心亦估计,2012年1月中国大豆进口量将达460万吨.

根据海关资料,中国今年1-8月大豆进口量为3,358万吨.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王兴亚

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