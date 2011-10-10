〔中国企业〕阿里巴巴争取新加坡淡马锡资助向雅虎买回股权--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月9日电---彭博引述知情人士称,中国阿里巴巴集团已与新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]洽谈,由淡马锡提供融资,协助阿里巴巴买下雅虎(YHOO.O)所持有的阿里巴巴40%股权.
彭博指出,淡马锡可能协助出资,换取提高在阿里巴巴集团的持股.
但一位人士向彭博表示,淡马锡对买下雅虎没有兴趣.
阿里巴巴及淡马锡拒绝对路透发表评论.
阿里巴巴集团主席马云上个月表示,他对收购雅虎很有兴趣.
据了解情况的人士,雅虎共同创始人及前执行长杨致远想找私募股权投资公司进行交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场.[ID:nCN2009719].(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。