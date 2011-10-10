〔中国企业〕阿里巴巴争取新加坡淡马锡资助向雅虎买回股权--报导

路透10月9日电---彭博引述知情人士称,中国阿里巴巴集团已与新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]洽谈,由淡马锡提供融资,协助阿里巴巴买下雅虎(YHOO.O)所持有的阿里巴巴40%股权.

彭博指出,淡马锡可能协助出资,换取提高在阿里巴巴集团的持股.

但一位人士向彭博表示,淡马锡对买下雅虎没有兴趣.

阿里巴巴及淡马锡拒绝对路透发表评论.

阿里巴巴集团主席马云上个月表示,他对收购雅虎很有兴趣.

据了解情况的人士,雅虎共同创始人及前执行长杨致远想找私募股权投资公司进行交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场.[ID:nCN2009719].(完)