〔澳洲股市〕受欧洲危机解决前景提振收高,为连续第四个交易日上涨

路透10月10日电---澳洲股市周一上涨0.9%,连续第四个交易日上涨.大型银行股涨幅居前,因欧洲决策者解决欧债危机的努力让投资者感到慰藉.

德法领导人周日承诺,将在月底前推出解决欧元区债务危机的新的全面方案,但未透露细节并掩饰在如何增强欧洲银行业者资本状况问题上的分歧.[ID:nCN2009693]

大盘指数自从在上周触及日内低位3,840点之後,已经累计上涨9.4%.

主要银行股股票领涨大盘,其中Westpac Banking Corp(WBC.AX)涨幅最大,上涨2.2%至21.70澳元.

根据最新初步数据,指标S&P/ASX 200指数上涨38.1点,至4,201.0点.该指数上周五收涨2.3%,在银行股和矿业类股带头下,录得2010年9月以来最佳单周涨幅.(完)