〔金属期市〕 沪铜回吐盘初涨幅收跌0.6%,因投资人态度谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月10日电---沪铜周一收跌0.6%,十一长假结束後投资人态度谨慎令信心承压.
沪铜稍早上涨多达1.7%,追随周五伦敦铜价上涨2%的脚步,但之後随着中国股市.SSEC.HSI下挫走跌.
0700GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.8%,至每吨7,313.50美元,上个交易日伦铜收涨2%,并创4月初以来单周最大涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。