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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 15:41 BJT

〔金属期市〕 沪铜回吐盘初涨幅收跌0.6%,因投资人态度谨慎

路透上海10月10日电---沪铜周一收跌0.6%,十一长假结束後投资人态度谨慎令信心承压.

沪铜稍早上涨多达1.7%,追随周五伦敦铜价上涨2%的脚步,但之後随着中国股市.SSEC.HSI下挫走跌.

0700GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.8%,至每吨7,313.50美元,上个交易日伦铜收涨2%,并创4月初以来单周最大涨幅.

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