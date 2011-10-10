〔欧洲汇市〕欧元兑美元日内涨1%,受助于欧元区银行资本重整期望

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月10日电---美元周一全线走弱,而风险货币上涨,因法国和德国领导人承诺将制定计划为欧元区银行重整资本,提振冒险意愿.EBS数据显示:
* 美元兑瑞郎CHF=日内下跌1%,至0.9176瑞郎
* 欧元/美元EUR=日内涨1%至1.3513美元
* 澳元/美元AUD=D4日内涨1%至0.9870美元
* 新西兰元/美元NZD=D4日内涨1%至0.7768美元
* 欧元/日圆EURJPY=R日内涨1%触及日高103.78日圆.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选