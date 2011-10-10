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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 16:17 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元日内涨1%,受助于欧元区银行资本重整期望

路透10月10日电---美元周一全线走弱,而风险货币上涨,因法国和德国领导人承诺将制定计划为欧元区银行重整资本,提振冒险意愿.EBS数据显示:

* 美元兑瑞郎CHF=日内下跌1%,至0.9176瑞郎

* 欧元/美元EUR=日内涨1%至1.3513美元

* 澳元/美元AUD=D4日内涨1%至0.9870美元

* 新西兰元/美元NZD=D4日内涨1%至0.7768美元

* 欧元/日圆EURJPY=R日内涨1%触及日高103.78日圆.(完)

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